Генпрокуратура сочла действия сестер Хачатурян необходимой обороной

Ведомство отказалось передавать дело в суд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ отказалась передавать в суды дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, поскольку посчитала, что их действия должны квалифицироваться как необходимая оборона, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

"Прокуратура указывает, что они действовали в состоянии необходимой обороны", - сказал Липцер агентству.

Таким образом, в случае переквалификации действий сестер в соответствии со ст. 37 УК РФ ("Необходимая оборона") их уголовное преследование должно быть прекращено. О необходимости именно такой квалификации ранее неоднократно заявляла защита девушек.

В конце прошлого года стало известно, что Генпрокуратура вернула в Следственный комитет материалы в отношении сестер Хачатурян с обвинительным заключением в отношении двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера в отношении младшей девушки, отказавшись передавать дела в суд.

СК, в свою очередь, оспорил "отказное" постановление надзора у генерального прокурора, который подтвердил решение о возврате дела на доследование.

Дело сестер Хачатурян

В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в убийстве задержали его троих дочерей: 19-летнюю Крестина, 18-летнюю Ангелина и 17-летнюю Мария. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал сестер.

Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года освободил из-под стражи всех трех сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках такой квалификации сестры не признают вину.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле прошлого года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей.

Вместе с тем, следствие не стало возбуждать уголовное дело в отношении отца Хачатуряна в связи с его смертью (нереабилитирующее основание - ИФ). При этом "отказное" постановление может быть отменено, если родственники погибшего решат доказать его невиновность и попросят об этом.