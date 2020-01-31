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Сестрам Хачатурян назначили новые экспертизы после решения Генпрокуратуры по их делу

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - После отказа Генпрокуратуры передавать в суд дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, их повторно допросили и назначили им новые психолого-психиатрические экспертизы, сообщил "Интерфаксу" адвокат девушек Алексей Паршин.

"Прокуратура предписала проведение новых экспертиз с учетом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз", - сказал Паршин.

Накануне, 30 января, сообщалось, что Генпрокуратура отказалась передавать в суды дело сестер Хачатурян, поскольку посчитала, что их действия должны квалифицироваться как необходимая оборона. Таким образом, в случае переквалификации действий сестер в соответствии со ст. 37 УК РФ ("Необходимая оборона") их уголовное преследование должно быть прекращено. О необходимости именно такой квалификации ранее неоднократно заявляла их защита.

В конце 2019 года стало известно, что Генпрокуратура вернула в Следственный комитет РФ (СКР) материалы в отношении сестер Хачатурян с обвинительным заключением в отношении двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера в отношении младшей девушки, отказавшись передавать дела в суд. СКР, в свою очередь, оспорил "отказное" постановление надзора у генерального прокурора, которые подтвердил решение о возврате дела на доследование.

Дело сестер Хачатурян

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра Мария.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно окончательной фабуле, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Сестры вину не признали.

Как сообщалось, по результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми - защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, заводить уголовное дело на него следствие не стало в связи со смертью мужчины.

Михаил Хачатурян Алексей Паршин Генпрокуратура Крестина Хачатурян Ангелина Хачатурян Мария Хачатурян

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