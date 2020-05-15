В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" (управляет КАД). Никто не пострадал.

Это произошло около 10 утра на 84-м километре внутреннего кольца у съезда со стороны Ленинградской области на КАД. Конструктивные элементы трассы повреждений не получили. В 11:00 танк с дороги убрали.