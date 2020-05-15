Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

Суд арестовал имущество каждого из 7 экс-руководителей НЗБ-банка на 1,2 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 13 мая по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) принял меры обеспечения в отношении бывших руководителей Национального залогового банка (НЗБ-банк, Московская область).

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд арестовал имущество, включая денежные средства, квартиры, земельные участки семи физлиц, ранее контролировавших банк, на сумму 1,2 млрд рублей у каждого.

Суд запретил Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии России и ее структурным подразделениям совершать любые регистрационные действия с арестованным имуществом должников.

Меры приняты в рамках дела о банкротстве НЗБ-банка по иску АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности ответчиков на сумму 1,2 млрд рублей.

Иск предъявлен, в том числе, к бывшим председателю правления Андрею Олешко, членам правления Дмитрию Кольцову, Валерию Папаскири и Владиславу Чернышеву.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Национального залогового банка с 18 ноября 2016 года.

Арбитражный суд Московской области 19 января 2017 года по заявлению ЦБ РФ признал НЗБ-банк банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Национальный залоговый банк по итогам трех кварталов 2016 года занял 349-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

НЗБ-банк Национальный залоговый банк

Новости
Экономический кризис

Каждая десятая компания в России оказалась на грани закрытия

Экономический кризис

Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат

Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат

В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу

Мишустин поручил доложить ему о выплатах каждому медику, лечащему пациентов с COVID-19

Россия обжаловала решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

Россия обжаловала решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

В Минздраве дали советы по диете во время самоизоляции

В Минздраве дали советы по диете во время самоизоляции
Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в России снижается

Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Россию

Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску

В России коронавирус за сутки нашли еще у 10 598 человек

В России коронавирус за сутки нашли еще у 10 598 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');