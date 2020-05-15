Суд арестовал имущество каждого из 7 экс-руководителей НЗБ-банка на 1,2 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 13 мая по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) принял меры обеспечения в отношении бывших руководителей Национального залогового банка (НЗБ-банк, Московская область).

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд арестовал имущество, включая денежные средства, квартиры, земельные участки семи физлиц, ранее контролировавших банк, на сумму 1,2 млрд рублей у каждого.

Суд запретил Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии России и ее структурным подразделениям совершать любые регистрационные действия с арестованным имуществом должников.

Меры приняты в рамках дела о банкротстве НЗБ-банка по иску АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности ответчиков на сумму 1,2 млрд рублей.

Иск предъявлен, в том числе, к бывшим председателю правления Андрею Олешко, членам правления Дмитрию Кольцову, Валерию Папаскири и Владиславу Чернышеву.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Национального залогового банка с 18 ноября 2016 года.

Арбитражный суд Московской области 19 января 2017 года по заявлению ЦБ РФ признал НЗБ-банк банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Национальный залоговый банк по итогам трех кварталов 2016 года занял 349-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".