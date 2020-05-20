Четверть контрактов по нацпроектам в Поволжье оказалась в зоне риска из-за коррупции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Три тысячи госконтрактов на 146 млрд рублей, направленных на реализацию нацпроектов в Поволжье, находятся в зоне риска, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"По данным Росфинмониторинга, из почти 12 тысяч контрактов, заключенных в округе в рамках реализации национальных проектов, свыше 3 тысяч находятся в зоне риска", - сказал Патрушев на совещании с главами регионов Приволжского федерального округа. По его словам, самая сложная ситуация в Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и в республиках Татарстан и Башкортостан.

Патрушев подчеркнул, что основная масса правонарушений связана с "коррупционными проявлениями, несоблюдением порядка организации госзакупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсификацией отчетных показателей".

Он отметил, что в 2019 году было выявлено 49 преступлений, связанных с освоением более 7,5 млрд рублей из бюджета. "По итогам первого квартала текущего года уже выявлено 36 преступлений в данной сфере и более 800 нарушений законодательства", - уточнил Патрушев.

"Из-за низкой эффективности и несоразмерности применяемых видов юридической ответственности к нарушителям сохраняются условия для роста коррупционных проявлений и злоупотреблений со стороны государственных и муниципальных служащих. Зачастую даже не выносятся представления об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям", - подчеркнул секретарь Совбеза.