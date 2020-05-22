Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

В Москве на коронавирус протестируют всех сотрудников МФЦ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве протестируют на коронавирус всех сотрудников МФЦ центров госуслуг "Мои документы" (МФЦ), которые с 25 мая возобновят работу. Это пообещала заммэра Анастасия Ракова. Если их тесты окажутся положительными и если у них проявятся симптомы ОРВИ, на работу их не пустят.

Пандемия коронавируса

По ее словам, всех сотрудников МФЦ обеспечат масками и перчатками.

Ракова напомнила, что это первые учреждения сферы услуг, которые открываются в Москве в условиях режима повышенной готовности. В этой сфере велико количество "неограниченных, неконтролируемых контактов". В мэрии этого не боятся и подготовили новый стандарт работы МФЦ в условиях пандемии, отметила она.

Прийти в МФЦ можно будет только по предварительной электронной записи. При входе у всех будут мерить температуру, в помещениях будет обязательный масочно-перчаточный режим. Также там будут санитайзеры, а поситетели и сотрудники будут отгорожены друг от друга прозрачными экранами.

Ракова уточнила, что с 25 мая откроются 88 МФЦ из примерно 130, которые равномерно распределены по всей территории Москвы. И из 220 обычных услуг они будут предоставлять 144, в том числе все, связанное с водительскими правами, российскими и заграничными паспортами. Еще около 80 услуг будут предоставляться исключительно в электронном виде.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Анастасия Ракова коронавирус

Новости по теме

Новости

Собянин счел необходимым пока сохранить жесткую самоизоляцию и пропуска в Москве

Собянин счел необходимым пока сохранить жесткую самоизоляцию и пропуска в Москве

Вендинговые операторы предложили установить 20 тыс. автоматов в жилых домах Москвы

Вендинговые операторы предложили установить 20 тыс. автоматов в жилых домах Москвы

Власти Москвы оценили соблюдение предприятиями требований безопасности по COVID-19

Власти Москвы оценили соблюдение предприятиями требований безопасности по COVID-19

Четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Кровь на антитела по случайной выборке бесплатно сдали более 27 тыс. москвичей

Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве

Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве

В Москве задержаны замначальника налоговой инспекции и трое его подчиненных

Пандемия коронавируса

Москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к COVID-19 c 27 мая

Москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к COVID-19 c 27 мая

Главный архитектор Москвы выступил против заборов в городе

Главный архитектор Москвы выступил против заборов в городе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');