В Москве на коронавирус протестируют всех сотрудников МФЦ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве протестируют на коронавирус всех сотрудников МФЦ центров госуслуг "Мои документы" (МФЦ), которые с 25 мая возобновят работу. Это пообещала заммэра Анастасия Ракова. Если их тесты окажутся положительными и если у них проявятся симптомы ОРВИ, на работу их не пустят.

По ее словам, всех сотрудников МФЦ обеспечат масками и перчатками.

Ракова напомнила, что это первые учреждения сферы услуг, которые открываются в Москве в условиях режима повышенной готовности. В этой сфере велико количество "неограниченных, неконтролируемых контактов". В мэрии этого не боятся и подготовили новый стандарт работы МФЦ в условиях пандемии, отметила она.

Прийти в МФЦ можно будет только по предварительной электронной записи. При входе у всех будут мерить температуру, в помещениях будет обязательный масочно-перчаточный режим. Также там будут санитайзеры, а поситетели и сотрудники будут отгорожены друг от друга прозрачными экранами.

Ракова уточнила, что с 25 мая откроются 88 МФЦ из примерно 130, которые равномерно распределены по всей территории Москвы. И из 220 обычных услуг они будут предоставлять 144, в том числе все, связанное с водительскими правами, российскими и заграничными паспортами. Еще около 80 услуг будут предоставляться исключительно в электронном виде.