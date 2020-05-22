Эксперимент по использованию российских судов-беспилотников наметили на 2021 год

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российские судоходные компании могут провести эксперимент по использованию судов-беспилотников в следующем году, сообщил генеральный директор "Отраслевого центра НТИ "Маринет" Александр Пинский.

"Мы планируем в России эти условия (для начала эксперимента - ИФ) создать до конца 2020 года, это означает, что судоходные компании могут начать эксплуатацию в режиме эксперимента автономных судов под российским флагом. Мои планы - это 2021 год в России", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросам автономного плавания.

По словам Пинского, партнерами "Маринет" по проекту создания новых беспилотных технологий на морских судах выступают ПАО "Совкомфлот", судоходная компания "Пола Райз" и ФГУП "Росморпорт". При этом, по сравнению с другими видами транспорта, морская отрасль находится в высокой степени готовности к внедрению дистанционных систем управления, считает эксперт.

По его мнению, эксплуатация судов без экипажа позволит сократить издержки судоходных компаний в будущем. Профессия моряка станет более безопасной, автоматизация управлением судна позволит исключить такие риски, как погодные условия, нападение пиратов.

Часть моряков превратится в "морской спецназ"

Не станет необходимости смены членов экипажа, моряки смогут управлять судном из офиса. "Под рукой будут все средства и люди для мгновенной реакции на любые ситуации. А вот часть моряков трансформируется в так называемые морские спецназы, которые десантируются на судно и "в рукопашную" разбираются там, где нужен человеческий ум, а не автоматика", - полагает эксперт.

По его словам, в будущем на судах останутся определенные роли экипажа - механики и инженеры. "Я думаю, профессия (моряка - ИФ) просто трансформируется, и она будет значительно более безопасной, интересной и квалифицированной", - заключил Пинский.

Что такое "Маринет"

АНО поддержки развития высоких технологий в морской отрасли "Отраслевой центр Маринет" создано в декабре 2017 года предприятиями и университетами отрасли.

Отраслевой центр содействует созданию благоприятных условий для разработки и внедрения высоких технологий в морской и речной отрасли; совершенствованию нормативно-правовой базы с целью устранения административных барьеров для развития перспективных рынков и новых технологий отрасли; продвижению на рынке, в том числе на международном.

Кроме того, организация способствует появлению высокотехнологичных решений отечественных разработчиков и производителей продукции для морской отрасли; развитию отношений с госорганами, международными организациями; координации научно-исследовательской и образовательной деятельности в перспективных сегментах рынка высоких технологий для морской и речной отрасли.