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Монах Верхотурского монастыря на Урале скончался от коронавируса

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия сообщила о смерти заразившегося коронавирусом насельника Свято-Николаевского Верхотурского монастыря (Свердловская область).

"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", - говорится в сообщении епархии.

Как сообщалось, в Свято-Николаевском Верхотурском монастыре коронавирусом заразились порядка 50 человек. Все они были госпитализированы.

По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, ситуация стала следствием того, что были "проигнорированы санитарные нормы и меры предосторожности".

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончались епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королёв), митрополит Иона (Карпухин), настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиерей Георгий Бреев, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

С началом Страстной недели - 13 апреля были закрыты православные церкви в Москве и Подмосковье. С тех пор богослужения в них совершались только в присутствии духовенства. Ранее были закрыты мечети и синагоги столичного региона. Аналогичные ограничительные меры были введены во всех регионах страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

Свердловская область РПЦ коронавирус

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