Саратовский митрополит попался на посещении рынка без маски

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции вместе с журналистами в пятницу провели рейд по рынкам Саратова для выявления нарушителей масочного режима, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МВД региона Анастасия Захарова.

Участвовавшие в рейде журналисты написали, что среди рядов с овощами и фруктами на Сенном рынке полицейские остановили митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.

"Правящий архиерей находился у прилавка с овощами без маски. Полицейские провели с ним беседу о необходимости соблюдения масочного режима", - отмечает одно из местных СМИ. Составлять административный протокол на митрополита не стали.

Пресс-секретарь ГУМВД отметила, что профилактические беседы полицейские провели со всеми пришедшими на рынок без маски.

Ранее митрополит Лонгин публично наотрез отказался закрывать местные храмы на Пасху.

В регионе до 31 мая объявлен масочный режим и режим самоизоляции. Сейчас в Саратовской области выявлено 2223 зараженных COVID-19, 18 человек скончались.