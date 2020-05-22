Саратовский митрополит попался на посещении рынка без маски
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции вместе с журналистами в пятницу провели рейд по рынкам Саратова для выявления нарушителей масочного режима, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МВД региона Анастасия Захарова.
Участвовавшие в рейде журналисты написали, что среди рядов с овощами и фруктами на Сенном рынке полицейские остановили митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.
"Правящий архиерей находился у прилавка с овощами без маски. Полицейские провели с ним беседу о необходимости соблюдения масочного режима", - отмечает одно из местных СМИ. Составлять административный протокол на митрополита не стали.
Пресс-секретарь ГУМВД отметила, что профилактические беседы полицейские провели со всеми пришедшими на рынок без маски.
Ранее митрополит Лонгин публично наотрез отказался закрывать местные храмы на Пасху.
В регионе до 31 мая объявлен масочный режим и режим самоизоляции. Сейчас в Саратовской области выявлено 2223 зараженных COVID-19, 18 человек скончались.