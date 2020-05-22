Банки в РФ реструктурировали примерно 11% портфеля займов всего малого и среднего бизнеса

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российские банки реструктурировали на сегодня примерно 11% портфеля займов (или 530 млрд рублей) всех предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), не только пострадавших отраслей, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Реструктуризация кредитов малому бизнесу. За два месяца действия программы заявки на реструктуризацию подали 122 тыс. предпринимателей, за последние две недели - 15 тыс. И в отличие от кредитных каникул для граждан, здесь нет тенденции к снижению прироста обращений", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что уровень одобрения заявок в последние две недели практически не изменился и составил 74%.