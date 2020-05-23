Склад с продукцией кондитерской фабрики загорелся в Набережных Челнах
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Склад готовой продукции кондитерской фабрики "Акульчев" горит в городе Набережные Челны в Татарстане, площадь пожара составляет 150 кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Татарстана.
Сотрудник министерства уточнил, что сообщение о пожаре поступило 22 мая в 23:51 мск.
На месте работают силы и средства пожарных частей Набережных Челнов, также привлечены спасатели зонального поисково-спасательного отряда ЗПСО-6.