В Ленобласти два охотника получили условные сроки за убийство беременной лосихи

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Лодейнопольский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор по делу о незаконной охоте на лося.

Как сообщила пресс-служба областного суда, 40-летний житель Петербурга и 50-летний житель Всеволожского района приговорены к 3,5 года условного лишения свободы каждый с лишением права на охоту на 3 года.

В феврале 2019 года мужчины в нарушение закона и вне сезона охоты на лося отправились на добычу мяса этого животного в лес Лодейнопольского района. Там охотники застрелили самку лося с эмбрионами и разделали тушу.

Мужчинам инкриминировали незаконную охоту с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба. Один из подсудимых свою вину не признал, а второй признал частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.