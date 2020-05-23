Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38Заразились
на 23.05В России 335 882+9 434В мире 5 210 817+108 393

В Ленобласти два охотника получили условные сроки за убийство беременной лосихи

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Лодейнопольский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор по делу о незаконной охоте на лося.

Как сообщила пресс-служба областного суда, 40-летний житель Петербурга и 50-летний житель Всеволожского района приговорены к 3,5 года условного лишения свободы каждый с лишением права на охоту на 3 года.

В феврале 2019 года мужчины в нарушение закона и вне сезона охоты на лося отправились на добычу мяса этого животного в лес Лодейнопольского района. Там охотники застрелили самку лося с эмбрионами и разделали тушу.

Мужчинам инкриминировали незаконную охоту с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба. Один из подсудимых свою вину не признал, а второй признал частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ленинградская область

Новости

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

Правительство РФ профинансировало дополнительные выплаты семьям с детьми

В кабмине РФ не исключили, что трассу Москва-Казань построят за четыре года

В кабмине РФ не исключили, что трассу Москва-Казань построят за четыре года

В России вырос коэффициент распространения коронавируса

Пандемия коронавируса

Число выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в РФ вновь превысило 9 тысяч

Число выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в РФ вновь превысило 9 тысяч

В Тыве закупили аппараты ИВЛ "Авента-М" после приостановки их обращения Росздравнадзором

Два Ту-142 провели 12-часовое патрулирование над нейтральными водами Тихого океана

Что случилось этой ночью: суббота, 23 мая

Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех

Два пациента погибли при пожаре в больнице в Татарстане

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');