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В трех населенных пунктах Ингушетии зафиксированы подземные толчки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Жители двух городов и одного района Ингушетии ощутили колебания почвы в ночь с субботы на воскресенье , сообщает ГУ МЧС по региону.

"В субботу в 23:00 в оперативно-дежурную смену поступила информация о том, что на территории сельского поселения Троицкое, а также в Сунже и Карабулаке ощущались колебания почвы. По данным Северо-Осетинского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" произошли колебания магнитудой Mb-4,3; Ms-3,2; глубина 10км., интенсивность колебаний составила 2,6-2,8. баллов ", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что эпицентр находился в Серноводском муниципальном районе Чеченской республики, между сельскими поселениями Серноводское и Ассиновское. Жалоб от населения о материальном ущербе и разрушениях не поступало.

Ингушетия

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