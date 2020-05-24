Главврач калужской инфекционной больницы заразилась коронавирусом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Главврач "Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД" (инфекционная больница - ИФ) Елена Алешина заразилась коронавирусом и госпитализирована, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в соцсетях.

"Она находится под наблюдением в своей родной "инфекционке", работу которой настроила на противодействие заболеванию. Состояние Елены Николаевны оценивается врачами как удовлетворительное", - отметил Шапша.

По данным оперативного штаба региона, в области 3354 случая подтвержденного заражения коронавирусом. При этом за сутки число заболевших выросло на 108 человек, это самый низкий показатель за текущую неделю. Выздоровели 884 человека.

За весь период в области умерли 26 человек.