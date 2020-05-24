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16 пассажиров маршрутки попали в больницу после ее опрокидывания под Астраханью

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту "Астрахань-Володарский", опрокинулся и скатился с трассы, его пассажиры получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в главке МЧС по региону.

Как рассказал представитель управления, в маршрутке находилось 16 человек, все госпитализированы.

В главке уточнили, что ДТП произошло у поселка Белый Ильмень.

На месте аварии работают спасатели. По предварительной информации, погибших нет.

Пострадавшие госпитализируются в астраханскую городскую больницу №3, отметили в МЧС.

Астрахань МЧС

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