Переболевший COVID-19 министр строительства вернулся на работу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев, которого 8 мая выписали из больницы после заражения коронавирусом, выздоровел и вышел на работу еще 22 мая. 26 мая он примет участие в совещнии у премьер-министра Михаила Мишустина по вопросам строительства и ЖКХ, сообщили в пресс-службе министерства.

О госпитализации Якушева стало известно 1 мая. Тогда в Минстрое подтвердили, что у него и у его заместителя Дмитрия Волкова компьютерная томография подтвердила заражение коронавирусом. Министр лечился в больнице №52.

После выписки Якушев планировал выйти на работу 21 мая и принять участие в заседании правительства. Однако в итоге на заседании присутствовал его заместитель Никита Стасишин.

COVID-19 переболели премьер Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.