Глава района в Адыгее подал в отставку после массового заражения COVID-19 на похоронах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов, где прошли похороны с участием нескольких сотен человек и затем коронавирусом заразились более 150 человек, досрочно сложил полномочия, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Сегодня на внеочередной сессии Совета народных депутатов Красногвардейского района был рассмотрен вопрос об отставке по собственному желанию руководителя муниципального образования Альберта Османова", - говорится в сообщении.

Депутаты проголосовали за его отставку, исполняющим его обязанности назначен первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков.

Османов возглавлял Красногвардейский район на протяжении трех лет - с марта 2017 года. До этого он был министром труда и социального развития Адыгеи.

Прошедшие 1 мая похороны с участием около 500 человек в Красногвардейском районеспровоцировали массовое заражение коронавирусом. Изначально с таким диагнозом была госпитализирована одна женщина, а к 19 мая число зараженных превысило 150 человек.

Для локализации очага в Красногвардейском районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, остановок, улиц, было введено обязательное ношение масок и перчаток.