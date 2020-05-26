Роулинг начала публиковать пролежавшую 10 лет на чердаке сказку

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Британская писательница Джоан Роулинг, получившая широкую известность благодаря серии произведений о Гарри Поттере, решила впервые опубликовать сказочную повесть под названием "Икабог" (The Ikabog), которая была написана больше десяти лет назад и долгое время пролежала на чердаке.

Автор сообщила в твиттере, что это произведение не имеет отношения к вселенной Гарри Поттера. Роулинг не стала уточнять подробности сюжета, но отметила, что это история о правде и злоупотреблении властью.

Over time I came to think of The Ickabog as just for my family. The manuscript went up into the attic, where it remained until a few weeks ago.



This is the very dusty box I got down from the attic.

(It's a Net-A-Porter box and might well have held a premiere dress.)



4/13 pic.twitter.com/vg8F5Qx33M — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Первые две главы "Икабога" уже доступны бесплатно на специальном сайте. Последующие главы будут публиковаться там же каждую неделю, а в ноябре 2020 года ожидается выход всей истории в бумажном, электронном и аудиоформате. Роулинг отметила, что хотела бы, чтобы дети сами сделали иллюстрации для этой книги.

По словам Роулинг, до недавнего времени с этой сказочной повестью были знакомы только двое ее младших детей. Теперь же новая бесплатная книга станет подарком для детей, которые оказались на самоизоляции дома "в эти странные и тревожные времена".