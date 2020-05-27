Сахалинские власти объявили соревнования среди владельцев дронов по поиску свалок

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области ведет борьбу с несанкционированными свалками с помощью беспилотников, с этой целью в регионе объявили соревнования среди владельцев дронов по поиску нелегальных свалок, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

"Соревнования стартовали 23 мая и продлятся до 31 мая. Сахалинцы активно принимают участие в них. Ежедневно мы награждаем победителей, которые нашли самое большое количество несанкционированных мест складирования мусора или очень крупные свалки. Участники смогут заработать по 35 тысяч и даже по 100 тысяч рублей за день поиска", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что за каждую выявленную свалку владелец дрона получает сертификат на 5 тысяч рублей, который потом будет обналичен. "Вознаграждение может быть значительно выше, если жителю (с помощью беспилотника или же обычной камеры на телефоне) удастся зафиксировать процесс незаконного сброса отходов. В случае, если вина нарушителя будет доказана судом, тому, кто помог это выявить, выплатят половину суммы назначенного штрафа", - пояснил сотрудник пресс-службы.

В течение мая за счет средств областного бюджета ликвидировано 372 свалки в Южно-Сахалинске и его пригороде, вывезено более 53 тысяч кубометров мусора. Всего в регионе в текущем году выявлено почти 1,2 тыс. нелегальных свалок, которые планируется ликвидировать в этом году.

Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в национальный проект "Экология". Нацпроект "Экология" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, на его реализацию планируется направить более 4 трлн рублей, в том числе 701,2 млрд рублей из федерального бюджета, 133,8 млрд рублей - из бюджетов регионов, остальное финансирование предполагается из внебюджетных источников.