Экс-офицеров ФСБ обвинили в подбрасывании подозреваемым килограммов золота и серебра

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Трех бывших сотрудников управления ФСБ по Иркутской области обвинили в фальсификации доказательств по делам о незаконном обороте драгметаллов: по версии следствия, экс-силовики подбрасывали потерпевшим килограммы золота и серебра, пишет в среду "Коммерсантъ".

По данным издания, военное следственное управление СКР по Центральному военному округу подозревает бывшего начальника отделения по городу Бодайбо УФСБ Иркутской области майора Сергея Полякова, его подчиненных капитана Юрия Черникова и старшего лейтенанта Максима Сандула в целом ряде преступлений. По делу также проходит гражданин Виталий Войлошников, которого экс-сотрудники спецслужбы привлекали для оперативных мероприятий.

Среди инкриминируемых подозреваемым преступлений - превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств, незаконный оборот драгметаллов, похищение людей, нарушение неприкосновенности жилища и другие правонарушения. Сандул в настоящее время находится в розыске, Поляков был задержан в марте 2019 года в Сочи.

По версии следствия, Поляков, используя свое служебное положение, создал банду, которая совершала преступления "против государственной власти, интересов госслужбы, правосудия, конституционных прав и свобод человека, а также общественной безопасности". Как полагают в СКР, в 2014-2016 годах, когда Поляков руководил отделением УФСБ в Бодайбо, он вместе с подчиненными для улучшения показателей своей работы фабриковал уголовные дела, в том числе подбрасывая их будущим фигурантам драгметаллы.

Потерпевшие по делу иркутских чекистов

Так, один из потерпевших по делу иркутских чекистов - бывший сотрудник полиции Павел Бежин - утверждает, что 11 августа 2015 года Поляков и Черников подкинули ему в машину слиток общим весом более 2 кг из золота и серебра. Экс-сотрудники ФСБ, по словам Бежина, сделали это после того, как он отказался от их предложения подбросить золото начальнику отдела МВД России "Бодайбинский", либо руководителю Отдела экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК).

Адвокат майора Полякова Елена Аполь рассказала "Ъ" о другом потерпевшем по делу. Этот мужчина, по словам юриста, был осужден за сбыт драгметалла. Впоследствии он написал заявление о том, что в 2015 году Поляков и Черников якобы подбросили ему несколько килограммов золота. "Но так как он их боялся, был вынужден признать, что это золото его", - рассказала Аполь.

Дело составлено исключительно на показаниях пострадавших - адвокат

Адвокат отмечает, что дело против экс-силовиков составлено исключительно на показаниях пострадавших. "А это те люди, которые ранее были задействованы в незаконном обороте золота. Они были осуждены, отбыли сроки и уже вышли на свободу. Теперь они заявляют, что их осудили незаконно, что драгметалл им подбрасывали оперативники", - обратила внимание Аполь. Если суд признает Полякова виновным, то потерпевшие будут реабилитированы и смогут претендовать на компенсации как незаконно осужденные, отмечает она.

Уголовное дело Полякова и его бывших подчиненных будет рассматривать 2-й Восточный окружной военный суд (Чита). Как заявил изданию представитель суда, дата заседания пока не назначена, так как еще предстоит доставить в столицу Забайкалья всех участников процесса. Сделать это в условиях пандемии коронавируса будет непросто, прогнозирует "Ъ".