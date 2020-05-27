Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

Сотрудники ФСИН получат право предупреждать нарушителей порядка по аналогии с полицией

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду согласился с поправкой, наделяющей сотрудников уголовно-исполнительной системы полномочиями выносить официальные предостережения содержащимся под стражей о недопустимости антизаконных действий.

Сейчас таких полномочий у них нет.

В РоссииФСИН сообщила об ускорении распространения коронавируса в СИЗО и колонияхЧитать подробнее

Поправка (№880707-7) в законы "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и Уголовно-исполнительный кодекс РФ была подготовлена главой профильного комитета Василием Пискаревым и главой комитета на информационной политике Александром Хинштейном, который ранее занимал пост зампредседателя комитета по безопасности.

По мнению разработчиков, предлагаемые изменения позволят устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы, являясь, наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и ФСБ, субъектами профилактики правонарушений, не имеют полномочий выносить предостережения о недопустимости нарушения закона.

Глава комитета по безопасности Пискарев считает, что "предостережение - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

ФСИН МВД РФ

Новости по теме

Новости

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

В Думе предложили отменить комиссию при оплате ЖКХ только для социально уязвимых людей

Экс-офицеров ФСБ обвинили в подбрасывании подозреваемым килограммов золота и серебра

Экс-офицеров ФСБ обвинили в подбрасывании подозреваемым килограммов золота и серебра
Пандемия коронавируса

МВД пообещало не наказывать жертв домашнего насилия за нарушение самоизоляции

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 338 человек

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 338 человек

Чиновники связали обрушение балконов в Петербурге с нарушением гидроизооляции

Чиновники связали обрушение балконов в Петербурге с нарушением гидроизооляции
Пандемия коронавируса

Онищенко не увидел эпидемических рисков на параде в Москве в летнюю жару

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии исковое требование о соцгарантиях

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии исковое требование о соцгарантиях

Запрещен в служении священник, проклявший тех, кто закрывает храмы

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');