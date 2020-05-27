Сотрудники ФСИН получат право предупреждать нарушителей порядка по аналогии с полицией

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду согласился с поправкой, наделяющей сотрудников уголовно-исполнительной системы полномочиями выносить официальные предостережения содержащимся под стражей о недопустимости антизаконных действий.

Сейчас таких полномочий у них нет.

Поправка (№880707-7) в законы "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и Уголовно-исполнительный кодекс РФ была подготовлена главой профильного комитета Василием Пискаревым и главой комитета на информационной политике Александром Хинштейном, который ранее занимал пост зампредседателя комитета по безопасности.

По мнению разработчиков, предлагаемые изменения позволят устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы, являясь, наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и ФСБ, субъектами профилактики правонарушений, не имеют полномочий выносить предостережения о недопустимости нарушения закона.

Глава комитета по безопасности Пискарев считает, что "предостережение - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".