ФСИН сообщила об ускорении распространения коронавируса в СИЗО и колониях

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - За последние десять дней количество сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), заболевших коронавирусом, выросло более чем на треть, до 980, среди заключенных заразились 238, сообщили в пресс-бюро службы.

Речь идет о лабораторно подтвержденных случаях.

Успели выздороветь 87 человек из числа подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 405 сотрудников Уголовно-исполнительной системы (УИС).

"В учреждениях и органах УИС проведено более 52 000 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них более 24 000 проведено в лабораториях УИС", - заявили в пресс-бюро.

По данным ФСИН на 25 мая, в 47 регионах не зарегистрировано ни одного заразившегося заключенного.

На 14 мая ФСИН сообщала о 617 зараженных сотрудниках и 145 заключенных.

В неблагополучных по коронавирусу регионах в учреждениях ФСИН запретили свидания, вывоз заключенных в суды и на следственные действия, прием посылок. В территориальных органах, где действует режим особых условий, прием осуществляет лишь один следственный изолятор, что позволяет минимизировать контакты вновь поступающих граждан.