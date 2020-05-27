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В Вологде дети получили серьезные ожоги после игры с дедушкиной зажигалкой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В отношении жители Волгограда возбуждено уголовное дело после того, как он дал двухлетнему внуку поиграть со сломанной зажигалкой и ребенок получил серьезные ожоги, сообщили в СКР. Пострадала также внучка подозреваемого.

Предварительно установлено, что отец детей уехал в командировку и оставил детей 2014 и 2017 года рождения на попечение дедушки. 25 мая дедушка дал внуку зажигалку. 26 мая в квартире начался сильный пожар, дедушка выбежал и оставил внуков одних, утверждает следствие.

Пожар заметили строители из соседнего дома. Дедушку они обнаружили у дверей квартиры. Затем взрослые с улицы объяснили детям, что делать, те спрыгнули из окна, их поймали.

Мальчик получил ожоги преимущественно 2-3 степени на 12% поверхности тела, девочка - ожоги в основном третьей степени 33% поверхности тела. Эти травмы считаются тяжким вредом здоровья, напомнили в СК.

Квартира выгорела полностью. Следователи-криминалисты нашли там две зажигалки, окурки от сигарет, а также зафиксировали следы злоупотребления спиртными напитками.

Дело возбудили по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью. Следователь уже допросил подозреваемого, отца детей, врачей и других очевидцев.

Ранее сообщалось, что из-за пожара была госпитализирована и десятилетняя соседка пострадашвих. Затем оказалось, что она не пострадала.

Вологда СКР

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