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ЦИК извинится перед бывшим замглавы муниципального избиркома в Петербурге

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия направит письменные извинения бывшему замглавы петербургского ИКМО "Озеро Долгое" Имилю Мамину, которого она на прошлом заседании привела в пример, как дискредитировавшего себя на муниципальных выборах сотрудника - Мамин намеревался обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

"Моих коллег и меня отличает то, что мы умеем признавать свои ошибки. Как говорится, что касается Александра Шишлова (омбудсмен Петербурга - ИФ), мы благодарим его, у нас никогда не было оснований сомневаться в его материалах, но в данном случае скажу словами Сервантеса: Платон мне друг, но истина дороже. Коллеги, спасибо большое за эту консолидированную позицию, потому что виновником всего была я. Мы направим письменный ответ Имилю Мамину", - сказала Элла Памфилова на заседании в среду.

На прошлой неделе ЦИК раскритиковал санкт-петербургскую избирательную комиссию за формальный подход к реформе городской избирательной системы.

"Неоднократно нами декларировалось и нас (глава городской комиссии) Виктор Миненко тут клятвенно заверял, что ни один член комиссий, который был замечен в нарушениях, не окажется в составе новых ТИКов. И что мы видим? Мало того, что туда назначаются люди, далекие от избирательного процесса, их пристраивают демонстративно, наглым образом - это люди, близкие какому-либо чиновнику, какой-либо стороне и которые малопригодны к тем задачам, которые ставятся", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что в составе новых ТИКов есть целый список людей, которые дискредитировали себя в ходе прошлых кампаний, зато нет людей из наблюдательского сообщества. В качестве примерно был приведен и Мамин - он получил назначение в образованный после реформы ТИК №33.

Бывший замглавы избиркома муниципального образования "Озеро Долгое" заявил, что намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, если глава ЦИК не изменит свою позицию или не принесет извинения. Мамин напомнил, что заявление о сложении с себя полномочий замглавы ИКМО "Озеро Долгое" он написал еще в июне 2019 года, тогда как выборы прошли в сентябре. Мамин в них участвовал в качестве кандидата в депутаты от "Справедливой России".

Член ЦИК от "Справедливой России" Николай Левичев сообщил в среду, что информация о Мамине была передана в ЦИК уполномоченным по правам человека Петербурга Александром Шишловым. По мнению омбудсмена, то, что Мамин оказался в числе пострадавших, не отменяет его работы в числе нарушителей в июне, когда некоторые кандидаты не могли подать документы.

"Позиция коллеги Шишлова по Мамину является его личным мнением, не основанным на каких-либо фактах. Что не умаляет вашей огромной работы по подготовке обширного фактического материала о негативных моментах избирательной системы Петербурга. Считаю необходимым отмежеваться от личного мнения коллеги Шишлова и принести от имени ЦИК извинения Имилю Мамину за упоминание его имени в негативном контексте. Уверен, что признавать ошибки, тем более допущенные по недоразумению, не зазорно", - заявил Левичев на заседании.

ЦИК Петербург Имиль Мамин

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