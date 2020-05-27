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Сочинской реке Херота вернули более благозвучное историческое название

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Сочи решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота, сообщили в пресс-службе городского собрания. Новый информационный знак уже установлен на федеральной трассе.

"Вопрос о названии реки Херота неоднократно поднимался общественностью и краеведами и оброс разного рода мифами", - напомнили в горсобрании.

К примеру, к депутатам, обращался научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов, который по старинным картам и архивам вел поиск изначального названия. По его данным, на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки "Хорота". То же видно и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год.

Помимо этого, Кизилов ссылался на труд "О Гагре и Джигетах" абхазского этнографа Соломона Званба, жившего в XIX веке: "Главные реки в землях джигетов суть следующие: первая - Хоста, вторая - Худапсе, третья - Хорота, четвертая - Мдзымта".

Горсобрание Сочи обратилось в российский государственный Военно-исторический архив.

В официальном ответе за подписью руководителя архива Александра Приютова говорится, что "на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций в 1836, 1837 и 1838 гг. и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории флигель-адъютантом Его Императорского Величества полковником А.С.Траскиным".

"Таким образом, государственный Военно-исторический архив поставил окончательную точку в этом вопросе, и теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", - отмечает Горсобрание.

Сочинский историк и краевед Владимир Костиников рассказал "Интерфаксу", что название "Херота" впервые упоминается в документах в 1901 году, когда в районе Адлера осушали болота и воду сливали в эту реку. С того времени это название используется в официальных документах.

"Ни одного сочинского названия нет точного, это связано с тем, что проживающие в этих местах племена имели абсолютно другой языковой строй, а русские военные топографы записывали названия на слух. В документах есть и Хирота, и Хуарота, и Хорота. Абхазы эту реку вообще называли Хвирта. Поэтому исторически правильного названия нет. Есть традиция, к которой привыкли люди, которые больше 100 лет называли эту реку Херота", - отметил Костинников.

Между тем, многие годы в Сочи бытовал миф о 10-й роте, в честь которой и была названа река и имела название "X-рота", а позже была переименована как Херота.

Туристы с удовольствием фотографировались возле информационного знака с этим названием.

Хорота - - горная река, расположенная в Адлерском районе Сочи и впадающая в Черное море. В центре поселка Орел-Изумруд образуется слиянием двух рек: Большая Херота и Малая Херота, вытекая из озера Серебряного. Длина реки с Большой Херотой - 14 км.

Сочи Адлер Херота Андрей Кизилов Военно-исторический архив Владимир Костинников

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