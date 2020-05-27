Главврач больницы №122 в Петербурге рассказал о рвении сотрудников в борьбе с COVID-19

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Коллектив Санкт-Петербургской больницы №122 полностью укомплектован в условиях пандемии, молодые сотрудники просят чаще назначать им дежурства, сообщил главный врач учреждения Яков Накатис.

"Молодые доктора испытывают какой-то драйв, рвутся в бой, ведь из размеренной жизни они перешли в боевую обстановку. Иногда приходится сдерживать - они просят чаще назначать им дежурства. Я радуюсь, что есть такие доктора и сестры, которые просто горят желанием работать в таких непростых условиях", - отметил Накатис в ходе пресс-конференции информационного агентства "Интерфакс" во вторник.

По его словам, в больнице развернуто 350 коек для больных кононавирусом. "Мы подготовились, работаем, в общем-то, мощно. У нас в общей сложности работает 480 человек, и никаких сбоев нет. Сегодня в клинике находятся 350 больных", - подчеркнул Накатис.

Он отметил, что зарубежные коллеги удивляются качеству организации работы медиков в России.

"Коллеги, которые работают за рубежом, звонят и говорят: удивительно, как в России все здорово организовано. Обычно мы критически относимся к этому, но если посмотреть со стороны, как у нас организовано (здравоохранение) в стране, за рубежом это вызывает просто восхищение. Мы получили от государства по 800 тыс. рублей на койку, наша клиника получила 280 млн рублей. Мы на эти деньги полностью оснастились оборудованием, и нам хватает с избытком средств индивидуальной защиты", - добавил Накатис.