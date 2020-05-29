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Украинские истребители сопровождали бомбардировщики B-1B Lancer во время полета над Черным морем

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer после трансатлантического беспосадочного перелета в пятницу совершили полеты над акваторией Черного море, сообщило Командование ВВС США в Европе.

"29 мая 2020 года два Lancer B-1B с базы ВВС Эллсуорт, штат Южная Дакота, выполнили дальнюю многочасовую стратегическую миссию бомбардировочной целевой группы над Европой и Черноморским регионом", - говорится в сообщении,

При этом указывается, что в ходе полета над Черным морем бомбардировщики впервые сопровождались украинскими истребителями Су-27 и МиГ-29, а также турецкими самолетами-заправщиками КС-135.

Полет над Европой также включал тренировку по интеграции и взаимодействию с польскими истребителями F-16 и МиГ-29, а также с румынскими F-16 и МиГ-21, которые обеспечивали сопровождение и боевое патрулирование в Черноморском регионе, сообщило командование.

В Европе дозаправку в воздухе бомбардировщиков B-1B Lancer также обеспечивали американские самолеты-заправщики KC-135, поднимавшиеся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Кроме того, на обратном пути из Черноморского региона были задействованы американские самолеты-заправщики с авиабазы Инджирлик в Турции. Все они позволили паре бомбардировщиков B-1B Lancer совершить круговой рейс с базы ВВС Эллсворт, отмечается в сообщении.

Кроме того, бомбардировщики B-1B совместно с греческими истребителями F-16 совершили пролет над столицей Северной Македонии Скопье.

США РФ B-1B Lancer Черное море

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