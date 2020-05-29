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Вспышка коронавируса произошла в кировском детсаду

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Проверка организована в связи со вспышкой коронавирусной инфекции среди воспитанников одного из детских садов Кирова.

Прокуратура региона сообщает в пятницу, что "по информации правительства Кировской области, очаг выявлен в группе детского сада, где по результатам тестирования COVID-19 установлен у семи детей".

"Они находятся в инфекционных госпиталях. 16 детей, также посещавших группу, помещены на домашний карантин", - сообщает прокуратура.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения ответственными лицами санитарно-эпидемиологического законодательства.

Киров коронавирус

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