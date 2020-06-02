В мэрии Москвы сообщили о 6030 вылечившихся от COVID-19 за сутки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились и выздоровели еще 6030 человек, сообщила заммэра города Анастасия Ракова. Днем ранее она сообщила о 3 599 вылечившихся за сутки.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269", - уточнила она.

Заммэра напомнила, что подтвердить излечение должны специальные исследования. После выписки тем, кому нужно остаться под наблюдением, выдают соответствующие рекомендации. Также им предлагают стать донорами плазмы, если им это позволяет здоровье.

В ночь на 2 июня региональный оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией, а общее число умерших достигло 2624.