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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:58Заразились
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В мэрии Москвы сообщили о 6030 вылечившихся от COVID-19 за сутки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились и выздоровели еще 6030 человек, сообщила заммэра города Анастасия Ракова. Днем ранее она сообщила о 3 599 вылечившихся за сутки.

Пандемия коронавируса

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269", - уточнила она.

Заммэра напомнила, что подтвердить излечение должны специальные исследования. После выписки тем, кому нужно остаться под наблюдением, выдают соответствующие рекомендации. Также им предлагают стать донорами плазмы, если им это позволяет здоровье.

В ночь на 2 июня региональный оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией, а общее число умерших достигло 2624.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Анастасия Ракова коронавирус

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