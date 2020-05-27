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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
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Почти 6 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровело еще 5839 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщила в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

В миреЧисло жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человекЧисло жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человекЧитать подробнее

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться... Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458" - сказала она журналистам.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

По данным на вечер вторника, число жертв коронавируса в Москве выросло на 73 - до 2 183.

Хроника коронавируса. Май.

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В Милане после ослабления карантина открылась Галерея современного искусстваРаботники больницы в индонезийском Тангеранге ежедневно устраивают утреннюю зарядку для пациентовКанарские острова начнут принимать туристов в июле по новым правилам безопасности. Пандемия затронула острова значительно меньше, чем материковую Испанию. По состоянию на 25 мая там зарегистрировано 2,3 тыс. случаев (в Испании в целом – 236 тыс.).25 мая. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о снятии режима ЧП в Токио и в прилегающих к нему префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также в префектуре Хоккайдо на севере Японии. В общей сложности более 16 тыс. человек получили положительный результат теста на COVID-19 в Японии. Умерли более 800 человек.25 мая. В Милане военная авиация устроила авиашоу, чтобы поддержать врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией22 мая. В одной из школ филиппинской Манилы прошел "кибер-выпускной". Эффекта присутствия организаторы добились с помощью 179 планшетов, к которым выпускники подключились во время онлайн-церемонии. Трансляцию вели в прямом эфире на Facebook.21 мая. Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал защитные маски для насекомых.20 мая. В ЮАР выявлено максимальное число случаев COVID-19 среди стран Африки. В стране выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией.20 мая. В торговом центре в Бангкоке установили лифт c педалями вместо кнопок в целях борьбы с распространением инфекции.19 мая. Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.19 мая. В нескольких испанских регионах, в том числе в Валенсии и Малаге, открылись небольшие магазины, бары и рестораны с террасами. Группы до 10 человек могут также собираться в общественных местах, в том числе пляжах.18 мая. Открытие скакового сезона на Центральном Московском ипподроме состоялось без присутствия зрителей на трибунах18 мая. В Италии приступили к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. После долгого карантина открылись рестораны, парикмахерские и магазины розничной торговли.15 мая. Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков.15 мая. За минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
В Милане после ослабления карантина открылась Галерея современного искусства
Москва коронавирус Анастасия Ракова

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