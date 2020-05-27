Почти 6 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровело еще 5839 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщила в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться... Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458" - сказала она журналистам.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

По данным на вечер вторника, число жертв коронавируса в Москве выросло на 73 - до 2 183.