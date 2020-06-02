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Высшая квалификационная коллегия РФ разрешила возбудить дела на шестерых судей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ сняла неприкосновенность двух действующих судей и пятерых судей в отставке, подозреваемых в различных преступлениях.

Как сообщили "Интерфаксу" в ВККС, коллегия удовлетворила представления председателя Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждении уголовных дел против судьи Новосибирского областного суда Шатовкиной, мирового судьи судебного участка № 52 Жуковского судебного района Подмосковья Крупина, судьи в отставке Оренбургского областного суда Петрухова, мирового судьи в отставке судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Самгиной, судьи в отставке Гагаринского райсуда Смоленской области Сычева.

ВККС также разрешила СКР привлечь судью в отставке Лискинского районного суда Воронежской области Капустина в качестве обвиняемого.

В середине мая Бастрыкин обратился в ВККС РФ за разрешением на привлечение к уголовной ответственности судей. Следователи, в частности, подозревают судью Шатовкину в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ), а мирового судью из Подмосковья Крупина в разбое (ч.4 ст.162).

Еще троих судей в отставке из Оренбургского облсуда, Лискинского райсуда Воронежской области и Гагаринского райсуда Смоленской области подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В отношении мирового судьи в отставке Самгиной СКР намерен возбудить уголовное дело о попытке мошенничества и посредничестве в получении особо крупной взятки.

ВККС СКР Александр Бастрыкин

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