Бывший московский судья приговорен к реальному сроку за взятку

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Подмосковье Мытищинский городской суд приговорил к 4,5 годам в колонии строгого режима бывшего судью Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева. Как сообщила представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева, он признан виновным по делу о взятке в 1 млн рублей.

Суд установил, что в марте 2019 года Якубаев получил полмиллиона рублей от фигуранта уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Это была половина суммы, которую судье обещали за отказ арестовать фигуранта и помещение его под домашний арест.

Передача денег произошла в Мытищинском городском округе через посредников. Посредники затем добровольно сообщили в правоохранительные органы о совершении преступления, в связи с чем их освободили от уголовной ответственности, отметила Григорьева.

Суд также запретил Якубаеву в течение четырех лет после отсидки занимать должности на госслужбе, связанные выполнением функций представителя власти.