В Томской области выявили редкий хантавирус, вызывающий геморрагическую лихорадку

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) в ходе совместных исследований со специалистами ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирская область) впервые выявили наличие редкого и малоизученного хантавируса Аltai в Томской области, сообщает пресс-служба вуза в среду.

"Переносчиком опасного заболевания оказалась бурозубка - один из видов землероек. Инфицирование происходит при контакте с мелкими млекопитающими и продуктами их жизнедеятельности. Как правило, заражение человека в Евразии заканчивается развитием геморрагической лихорадки с почечным или легочным синдромом", - говорится в пресс-релизе.

Хантавирус обнаружили в ходе исследования насекомоядных, так как переносчиком могут выступать не только традиционные рыжая полевка и полевая мышь, но и другие млекопитающие. Пробы, собранные в нескольких районах Томской области, показали, что в отдельных местах носителями могут быть до 50% бурозубок.

В ходе нового полевого сезона биологи ТГУ продолжат исследование потенциальных переносчиков хантавирусов, чтобы выделить геном редкого вируса и описать его. Это необходимо для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем, а главное - поиска способов лечения инфекции, которую он может вызывать.

По словам сотрудника лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Александра Жигалина, в группу риска входят владельцы дачных участков, частных домов, сборщики дикоросов, рыбаки, охотники, туристы и те, кто часто отдыхает на природе.

"Однако прошлогодняя вспышка (инфицирование 1,5 тыс. человек в Саратовской области - ИФ) показала уязвимость горожан, так как массовое размножение переносчиков инфекции произошло по причине отсутствия должного внимания властей к благоустройству городской среды, в частности, к бесконтрольному появлению и разрастанию несанкционированных свалок", - сказал Жигалин.

Ученый также сетует, что "сейчас все патогены остались в тени коронавируса", поэтому получить финансирование на исследования других вирусов очень сложно. "В то же время именно длительные исследования позволяют не только заблаговременно выявлять общий уровень зараженности переносчиков, но и отслеживать появление новых возбудителей", - обратил внимание Жигалин.

"Очаги природных инфекций крайне динамичны и требуют постоянного пристального внимания. Лишь владея информацией об их функционировании, исследователи и медики могут предотвратить как локальные вспышки инфекций, так и те, которые могут распространиться на значительные территории", - добавил он.

На данный момент известно более 40 видов хантавирусов. Способы их проникновения в организм человека схожи с таковыми у коронавирусов, однако это разные семейства с разным строением, отмечают в ТГУ. Более того, зафиксированы лишь единичные случаи передачи хантавирусов от человека к человеку, что для коронавирусов является основным путем распространения.

По данным ученых, чаще всего вспышки заболеваний хантавирусными инфекциями возникают весной, летом и в начале осени, когда увеличивается численность носителей возбудителя.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.