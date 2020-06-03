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Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии. Фотографии паломников появились в "Коммерсанте" и Newsler.

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На снимках видны десятки людей разных возрастов, многие из них без масок и никто не соблюдает социальную дистанцию. Некоторые одеты по-походному, несут рюкзаки и туристические коврики.

В пресс-службе правительства Кировской области сказали, что знают об участии десятков людей в мероприятии.

"Со своей стороны власти информировали, как могли, о том, что в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации крестный ход пройдет без паломников. Традиционные места стоянки паломников не подготовлены, не обработаны от клещей, местные жители сел, в которых верующие останавливаются, не готовы их размещать и даже писали петиции. Мы уведомляли соседние регионы, губернатор много раз говорил об этом ограничении на оперативном штабе, обращался митрополит к верующим", - сказал представитель администрации.

В пресс-службе областного управления МВД сказали, что полиция не участвует в сопровождении паломников, улицы не блокируются, дорожное движение не останавливается.

В пресс-службе Вятской епархии напомнили, что священники перед молитвами обращались к верующим с призывом смириться с голосом церкви в сложной эпидемиологической обстановке и разойтись по домам, не участвовать в крестном ходе. По сведениям епархии, как минимум после двух обращений несколько верующих уехали.

Представитель пресс-службы епархии затруднился оценить общее число участников крестного хода, но подчеркнул, что "их в разы меньше, если сравнивать с прошлыми годами".

"Большинство в масках, многие стараются соблюдать дистанцию", - добавил он.

Ранее пресс-центр правительства Кировской области сообщалось, что Великорецкий крестный ход, который ежегодно в начале июня собирает десятки тысяч паломников, пройдет в новом формате в связи с распространением коронавируса. Мероприятие пройдет с 3 по 8 июня.

Кировская область Киров Великорецкий крестный ход Вятская епархия РПЦ коронавирус

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