Два уголовных дела возбудили в Петербурге после лжеминирования ЛГБТ-кинофестиваля

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Два уголовных дела возбудили в Петербурге после ложных звонков о заложенной бомбе на площадках ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" в ноябре прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в среду.

"Органы дознания возбудили уголовные дела по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - говорится в ответе на соответствующий запрос агенства. Другие подробности в ведомстве раскрывать не стали, сославшись на статью 161 УПК РФ ("Недопустимость разглашения данных предварительного расследования").

В конце мая правовой советник ЛГБТ-группы "Выход" Макс Оленичев сообщил "Интерфаксу" о возбуждении двух уголовных дел по фактам сообщений о "минировании" отеля "Введенский" (Петроградский район) и культурного пространства "Пальма" (Адмиралтейский район) в ноябре 2019 года, где проходил XII фестиваль "Бок о Бок". Аналогичная угроза поступила и в отношении отеля "Сокос" (Василеостровский район), но процессуальное решение по данному факту пока не принято.

Как сообщалось, в первые дни фестиваля в полицию поступали звонки от неизвестных о минировании его площадок. Участников эвакуировали, а здания проверяли кинологи с собаками. Сообщения не подтверждались, но фестиваль приостанавливал работу, в связи с чем организаторы требовали привлечь лжеминеров к уголовной ответственности. "Мы уверены, что преступления совершены по мотиву ненависти к ЛГБТ-сообществу", - заявлял Оленичев.

В свою очередь организатор кинофестиваля Гуля Султанова отмечала, что полиция не сообщила о рассмотрении заявлений в установленный срок, поэтому в прокуратуру города и ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области были направлены жалобы.

"Реакция последовала только в мае 2020 года", - пояснила Султанова. В ответе главка МВД на ее запрос говорилось, что полицейские, нарушившие порядок рассмотрения заявлений, были привлечены "к различным видам дисциплинарной ответственности", рассказала организатор фестиваля.

Ложные сообщения о минировании - распространенный способ срыва ЛГБТ-мероприятий. В прошлые годы с этой проблемой неоднократно сталкивались и "Бок о Бок", и организуемый "Выходом" фестиваль "Квирфест".