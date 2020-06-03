Дело о жестоком обращении с приемными детьми возбудили против жительницы Рязанской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Жительница Рязанского района, воспитывающая семерых приемных детей, подозревается в жестоком обращении с двумя подростками в семье, сообщила в среду пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как выяснилось, приемная мать, когда выпьет спиртное, "применяет физическую силу и выбирает жестокие методы воспитательного воздействия на детей". Больше всего насилию подвергаются двое подростков - 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. У них обнаружены телесные повреждения, отмечает пресс-служба.

Детей уже изъяли из приемной семьи, им оказывается психологическая помощь. Решается вопрос о дальнейшем нахождении в этой семье остальных приемных детей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям социальных служб и органов профилактики, в должностные обязанности которых входит контроль за условиями проживания детей в приемных семьях.