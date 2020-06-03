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Жительницу кировского села наказали обязательными работами за брошенных в холодном доме детей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор многодетной жительнице Кировской области, которая обвинялась в неисполнении обязанностей по воспитанию своих маленьких детей.

Региональное СУ СКР сообщает в среду, что вечером 23 февраля 34-летняя жительница села Быково Куменского района ушла из дома, оставив без присмотра двух своих детей - восьмимесячную девочку и двухлетнего мальчика.

На протяжении двух дней женщина выпивала со знакомыми, забыв про малышей.

25 февраля детей в запертом доме нашли сотрудники полиции и органов системы профилактики. Их доставили в больницу.

По данным СУ СКР, мать малышей нигде не работала, жила на пособия по уходу за детьми и состояла на учете в органах опеки.

Кроме того, она ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и была лишена родительских прав в отношении своих старших детей.

В свою очередь прокуратура Кировской области сообщает, что сельчанка не обеспечивала своих малышей необходимым питанием и одеждой, а также надолго оставляла их одних в неотапливаемом доме.

Суд признал ее виновной по статье 125 (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем) и приговорил к 1,5 годам обязательных работ.

Кроме того, решением суда женщина лишена родительских прав, с нее взысканы алименты на их содержание.

Кировская область

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