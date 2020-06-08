Треть россиян негативно оценила экологическую обстановку рядом со своими домами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Около трети граждан РФ (31%) заявили, что считают экологическую обстановку по месту своего проживания неблагополучной, очень плохой и даже катастрофической, свидетельствуют данные соцопроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что больше всего экологической обстановкой недовольны жители городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек.

При этом две трети сограждан (64%) сказали социологам, что считают вполне благополучной экологическую обстановку в местах своего проживания. Сильнее остальных оказались довольны экологией жители Москвы и Петербурга, а также население в сельской местности - по 69% респондентов.

На вопрос социологов об оценке ситуации со сбором бытовых отходов и вывозом мусора 67% россиян сообщили, что положение дел в этом плане их вполне устраивает. Самыми довольными оказались москвичи и петербуржцы (77%).

По данным ВЦИОМ, не устраивает ситуация со сбором бытовых отходов и вывозом мусора 32% россиян, и больше всех оказались недовольны жители населенных пунктов с численностью населения до 100 тысяч человек.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 3 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.