Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:10Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Мобильное приложение продолжит быть инструментом контроля за больными COVID в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Запущенное в начале апреля мобильное приложение "Социальный мониторинг" останется инструментом контроля больных коронавирусом в Москве и после снятия режима самоизоляции, сообщил во вторник руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Социальный мониторинг" продолжает работать и, видимо, будет работать как инструмент контроля за теми, кто находится в острой фазе, болеет COVID, для того чтобы эти люди не выходили на улицу и не заражали людей", - сказал Немерюк в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В Москве с 9 июня отменены режим самоизоляции и пропускная система. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу. Кроме того, начинают работать салоны красоты и ветклиники.

Москва

Новости по теме

Новости

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

ДТП с участием Михаила Ефремова

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Что произошло за день: вторник, 9 июня

ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом

Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова

Источник сообщил о следах кокаина в крови Михаила Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремова проверят на возможное употребление наркотиков

ДТП с участием Михаила Ефремова

В Думе после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Михаила Ефремова повезли на допрос

Михаила Ефремова повезли на допрос
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');