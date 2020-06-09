Мобильное приложение продолжит быть инструментом контроля за больными COVID в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Запущенное в начале апреля мобильное приложение "Социальный мониторинг" останется инструментом контроля больных коронавирусом в Москве и после снятия режима самоизоляции, сообщил во вторник руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Социальный мониторинг" продолжает работать и, видимо, будет работать как инструмент контроля за теми, кто находится в острой фазе, болеет COVID, для того чтобы эти люди не выходили на улицу и не заражали людей", - сказал Немерюк в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В Москве с 9 июня отменены режим самоизоляции и пропускная система. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу. Кроме того, начинают работать салоны красоты и ветклиники.