Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

Житель Кабардино-Балкарии осужден на 10 лет за подготовку теракта в суде и прокуратуре

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кабардино-Балкарии Ратмира Пшибиева виновным в подготовке терактов, сообщает пресс-служба суда.

Пшибиев признан виновным по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к совершению теракта), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Пшибиев нашел на свалке в городе Нарткале (КБР) два взрывных устройства промышленного производства и принес домой. В июне 2019 года он собирался взорвать здания Урванского районного суда КБР и прокуратуры Урванского района.

Осужденный также незаконно изготовил еще два взрывных устройства, которые хранил у себя в машине. В августе 2019 года Пшибиев вывез в лес взрывные устройства, электродетонаторы и взрывчатое вещество и спрятал. Позже их обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Ростов-на-Дону Кабардино-Балкария

Новости
Авария на ТЭЦ в Норильске

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

ДТП с участием Михаила Ефремова

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля

Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля

Депутаты Госдумы попросили Минстрой не закрывать подвалы от кошек

ДТП с участием Михаила Ефремова

Прокуроры проследят за домашним арестом Ефремова

Структура "Ростеха" начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ "Авента М"

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');