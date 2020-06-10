Житель Кабардино-Балкарии осужден на 10 лет за подготовку теракта в суде и прокуратуре

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кабардино-Балкарии Ратмира Пшибиева виновным в подготовке терактов, сообщает пресс-служба суда.

Пшибиев признан виновным по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к совершению теракта), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Пшибиев нашел на свалке в городе Нарткале (КБР) два взрывных устройства промышленного производства и принес домой. В июне 2019 года он собирался взорвать здания Урванского районного суда КБР и прокуратуры Урванского района.

Осужденный также незаконно изготовил еще два взрывных устройства, которые хранил у себя в машине. В августе 2019 года Пшибиев вывез в лес взрывные устройства, электродетонаторы и взрывчатое вещество и спрятал. Позже их обнаружили сотрудники правоохранительных органов.