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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
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Свердловчанку оштрафовали за комментарий с цитатой таксиста о том, что коронавируса не существует

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Первоуральске мировая судья Инна Нелюбина оштрафовала горожанку, которая в соцсетях написала, что коронавируса не существует и все это "нагнетание" и игры политиков. Нелюбина рассказала, что назначила минимальный штраф - 30 000 рублей.

Пандемия коронавируса

Женщине вменили нарушение по ч.9 ст.13.15 КоАП (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По словам Нелюбиной, она признала вину. Суду она пояснила, что услышала данную информацию от таксиста, с которым вместе ехала.

"Дала мне пояснения, что она работает в "Красном и Белом". В связи с тем, что они в магазин запускают по два-три человека, народ стоит на улице возмущенный, очень много возмущенных высказываний про этот коронавирус. И вот она вечером пришла с рабочей смены, была в расстроенных чувствах, и сама не знает почему, дала такой комментарий, который услышала от какого-то таксиста, с которым она ехала. (...) Она с его слов прокомментировала, что вся эта ситуация нагнетается, это мировая игра политиков, на самом деле, никакого коронавируса нет", - сообщила Нелюбина.

У сети "Красное и белое" ранее возникли неприятности в Екатеринбурге. В мае на складе, который использует компания, выявили очаг коронавирусной инфекции. По данным прокуратуры Свердловской области, там заразились не меньше 180 сотрудников. По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на складе.

Роспотребнадзор после проверок потребовал, чтобы суд привлек к административной ответственности соучредителя сети "Красное и Белое" - ООО "Абсолют", а также приостановил работу его склада. Сообщалось, что после проверки трети магазинов сети там выяснились многочисленные нарушения: сотрудники работали без масок, обслуживали покупателей без средств индивидуальной защиты, в магазинах не было запасов антисептиков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предупреждал, что если руководство торговой сети не пойдет "на контакт" и не будет исполнять требования по коронавирусной безопасности, то он добьется отзыва у нее лицензии, и регион "переживет" без этого ритейлера. Компания затем объявила, что устранила все нарушения.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Парк Леголенд в Берлине вновь открыт для посетителей
Первоуральск Свердловская область Красное и белое Инна Нелюбина коронавирус

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