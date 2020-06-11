В Петербурге возбудили дело после постов о продаже масок из гуманитарной помощи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге возбудили уголовное дело по фактам публикации в соцсетях постов о продаже в сетевом магазине китайских масок, якобы не подлежащих продаже и присланных в Россию в качестве гуманитарной помощи.

Дело возбуждено по статье 207.1 УК о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, неустановленное лицо не позднее 15 мая 2020 года распространило видеозаписи в соцсетях с изображением прилавков сети одного из магазинов и продающихся одноразовых масках. Бирки и обозначения на упаковках масок не содержат сведения о том, что эти маски не предназначены для продажи или являются гуманитарной помощью, выяснили в СК.

Следствие установило, что упомянутый ритейлер является импортером масок, которые закупил у коммерческой компании.

Публикации с разоблачением этого фейка появились в СМИ и соцсетях еще в апреле. Владеющие китайским блогеры указывали, что маркировка на упаковках не содержит упоминаний о гуманитарном характере поставок, а представители российского ритейла говорили, что в Китае вообще не принято специально маркировать товар, предназначенный для гуманитарной помощи.