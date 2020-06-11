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Мэр столицы Ингушетии подал в отставку

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мэр Магаса (Ингушетия) Руслан Арсамаков написал заявление об увольнении по собственному желанию после семи месяцев работы на этом посту. Об этом сообщил в четверг агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Арсамаков принял решение уйти с должности главы города. Заявление об увольнении он написал после совещания у руководителя региона. Насколько мне известно, у него сегодня последний рабочий день на этом посту", - сказал источник.

При этом он не уточнил причину увольнения.

20 сентября минувшего года мэр Магаса Беслан Цечоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий. Горсовет утвердил его отставку. В тот же день исполняющим обязанности главы столицы был назначен Магомет Марзиев.

19 октября Марзиев уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности мэра Магаса был назначен Арсамаков. 13 ноября горсовет утвердил его в должности.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что глава города Арсамаков на служебном автомобиле попал в ДТП на мосту при въезде в город и доставлен в больницу с травмами. ЧП произошло в ночь на 27 марта.

Как поясняли агентству в пресс-службе регионального МВД, вечером 26 мая мэр города проезжал на служебном автомобиле в районе пересечения федеральной трассы "Кавказ" и автодороги Назрань - Магас. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в бетонное ограждение круговой дорожной развязки.

Арсамаков и водитель его служебного автомобиля были доставлены в отдел полиции и опрошены. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в рамках административного производства.

Между тем в пресс-службе мэрии заявили, что ни глава Магаса, ни водитель не пострадали. Отмечалось, что причиной инцидента стал отказ тормозной системы у служебного автомобиля. При этом в пресс-службе мэрии опровергли информацию в соцсетях о пьяном ДТП с участием главы города.

Ингушетия Магас Руслан Арсамаков

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