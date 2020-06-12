Что произошло за день: пятница, 12 июня

В России снова больше 8 тысяч новых заболевших COVID-19, проблемы Белгазпромбанка и 1953 год в медицине

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заподозрили в противоправной деятельности. Об этом заявил Комитет государственного контроля страны. Кроме того, были задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка, главой которого ранее был Бабарико, у них изъято более $4 млн и ценные бумаги на $500 тыс. Сам Бабарико заявил, что его доходы легальны. В соцсетях сообщают о снятии руководства Белгазпромбанка, Нацбанк страны это не комментирует. Газпромбанк и "Газпром" - как акционеры Белгазпромбанка - назвали действия Национального банка Белоруссии по смене руководства банка незаконными.

- В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране 511 423 инфицированных. Коэффициент распространения COVID-19 в столице упал до 0,76. В России коэффициент вторые сутки остается на уровне 0,98. Масочный режим в стране пока необходим, констатируют в Минздраве.

- Леонид Рошаль обратил внимание Владимира Путина на дело калининградских врачей, которых обвиняют в убийстве после гибели новорожденного. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии констатировал, что такого не было с 1953 года.

- Москвичам не стали ограничивать период обращения за продлением билетов в счет карантина. Обратиться в кассы можно начиная с сегодняшнего дня, но продление происходит с даты обращения пассажира, поэтому пользоваться услугой стоит непосредственно перед поездкой.

- Украина получила статус участника Партнерства расширенных возможностей НАТО. Этот статус не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.