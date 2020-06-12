Украина получила стала партнером расширенных возможностей НАТО

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Украина получила статус участника Партнерства по расширенным возможностям НАТО, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Этот день наступил. Я глубоко признателен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец-то получает заслуженный статус партнера по расширенным возможностям НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе", - написал он в твиттере.

В НАТО также подтвердили, что 12 июня Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей. Статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.

Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО.

"Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности", - подчеркнули в альянсе.

В сообщении НАТО говорится, что, будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки такого вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.

Украина стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях взаимного интереса.