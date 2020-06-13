Что случилось этой ночью: суббота, 13 июня

Видеообращение Михаила Ефремова, коронавирус на рынке в Пекине, взрыв на газовой заправке в Казани

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии водителя. Актер выразил готовность помочь родственникам погибшего "всеми средствами, если примут". Также он заверил, что не будет пытаться "отмазываться". "Да и как тут отмажешься, когда все видели, да и я видел, когда проспался и отошел от шока", - добавил Ефремов.

- На крупном оптовом рынке "Синьфади" в Пекине произошла вспышка COVID-19. Вирус обнаружили на доске для разделки импортированного лосося. Теперь все 10 тысяч работников рынка и продавцы должны сдать тест на COVID-19. В районе Фэнтай, где расположен рынок, объявлен "режим военного времени".

- В Казани произошел взрыв на газозаправочной станции. Погиб один человек. МЧС сообщило о четырех пострадавших, региональный минздрав - о двух. Для тушения пожара к месту происшествия отправили пожарный поезд. Возбуждено уголовное дело. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

- Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3,2 тысячи. За сутки в столице скончались еще 44 пациента с пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Москве увеличилось с 3 187 до 3 231 человек.