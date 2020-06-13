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МЧС отправит пожарный поезд для тушения пожара в газохранилище в Казани

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - МЧС для тушения пожара в газохранилище в Казани в несколько раз увеличило группировку, также будет задействован пожарный поезд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 0:00 к тушению пожара было привлечено 138 человек и 48 единиц техники.

Вечером 12 июня на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани произошел взрыв с последующим возгоранием. По данным МЧС, пострадали четыре человека. Источник "Интерфакса" сообщил об одном погибшем.

По предварительным данным МЧС, на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров взорвался сжиженный газ. Отмечалось, что есть угроза остальным емкостям. Пожару присвоен ранг №4.

Казань Татарстан МЧС

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