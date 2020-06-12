Четверо пострадали при взрыве на газораспределительной станции в Казани

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при взрыве газа на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Как ранее сообщал источник "Интерфакса", в результате взрыва погиб один человек. Официального подтверждения этой информации нет.

По предварительным данным ведомства, взрыв сжиженного газа произошел на наземном стационарном объекте емкостью 100 куб. м. с последующим горением. Подчеркивается, что есть угроза остальным емкостям.

Пожару присвоен ранг №4. На месте пожара работают 11 единиц пожарной и специальной техники, проводится наращивание группировки.