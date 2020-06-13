Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:44Заразились
на 12.06В России 511 423+8 987В мире 7 514 481+154 242

Экологи не выявили загрязнения воздуха после взрыва газа на заправке в Казани

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Специалисты министерства экологии Татарстана не выявили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ после взрыва на газозаправочной станции в Казани, сообщил агентству "Интерфакс" представитель ГУ МЧС по республике в субботу.

"Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана провело замеры, ПДК не превышена", - сказал представитель ведомства.

Вечером 12 июня на газозаправочной станции ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани произошел взрыв с последующим возгоранием. Погиб один человек. МЧС сообщало о четырех пострадавших, региональный минздрав - о двух.

МЧС отмечало, что есть угроза соседним емкостям. Пожару был присвоен ранг №4. Для тушения пожара к месту происшествия прибыл пожарный поезд.

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

Казань Татарстан МЧС

Новости по теме

Новости

Четверо пострадали при взрыве на газораспределительной станции в Казани

Один человек погиб при взрыве газа в наземном газохранилище в Казани

Что произошло за день: пятница, 12 июня

Пандемия коронавируса

Россиян предупредили, что коронавирус может изменить план отпуска

Россиян предупредили, что коронавирус может изменить план отпуска

В Минздраве заявили о пока необходимом "масочном" режиме в России из-за COVID-19

Троих фигурантов дела о подготовке теракта на рынке в Крыму арестовали на два месяца

Рошаль в свете дела калининградских врачей вспомнил, что такого не было с 1953 года

Рошаль в свете дела калининградских врачей вспомнил, что такого не было с 1953 года

На Поклонной горе началась церемония поднятия флага РФ с участием Путина

Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

Воду из скважин впервые начали подавать в Симферополь для решения проблемы с водой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');