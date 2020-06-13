Экологи не выявили загрязнения воздуха после взрыва газа на заправке в Казани

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Специалисты министерства экологии Татарстана не выявили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ после взрыва на газозаправочной станции в Казани, сообщил агентству "Интерфакс" представитель ГУ МЧС по республике в субботу.

"Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана провело замеры, ПДК не превышена", - сказал представитель ведомства.

Вечером 12 июня на газозаправочной станции ООО "Газпром сжиженный газ" в Казани произошел взрыв с последующим возгоранием. Погиб один человек. МЧС сообщало о четырех пострадавших, региональный минздрав - о двух.

МЧС отмечало, что есть угроза соседним емкостям. Пожару был присвоен ранг №4. Для тушения пожара к месту происшествия прибыл пожарный поезд.

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).