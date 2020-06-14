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Российские военные развернули "Искандеры" в Калининграде на фоне учений НАТО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" Балтийского флота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов на фоне учений НАТО в Балтийском море, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Он сообщил, что ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

"После выполнения электронных пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара военнослужащие осуществили маневр по смене позиционного района", - сообщил представитель Балтфлота.

К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

В Балтийском море проходят учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020. В них принимают участие 17 стран-членов и две страны-партнера альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около трех тысяч военнослужащих, сообщил Мартов.

Балтийский флот Калининград Искандер

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